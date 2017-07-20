У Кабміні розповіли, скільки українців можуть отримати компенсацію за економію субсидії

Цього року 2 мільйони осіб внесено в списків на отримання компенсації за заощаджену житлову субсидію, повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко сьогодні в ході селекторної наради.

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«Загальна кількість одержувачів субсидії, включених до списків на право отримання відповідної компенсації від держави, становить близько 2 мільйонів осіб», - сказав віце-прем'єр.

Він додав, що необхідно посилити інформаційну кампанію, щоб люди зверталися в управління соцзахисту з відповідними заявами.

Розенко повідомив, що на отримання субсидії було подано 761 тис. заяв від домогосподарств.

«Станом на 15 липня з 1 тисячі 580 підприємств, що надають послуги з електро- і газопостачання, 1 тисяча 550 надали органам соціального захисту населення відповідні списки», - сказав віце-прем'єр.

Також він зазначив, що в місті Києві, а також у Черкаській, Чернівецькій та Одеській областях не всі підприємства подали відповідну інформацію.

За словами Розенка, Міністерству фінансів доручено невідкладно розпочати фінансування програми виплати компенсації за субсидії.

Він пояснив, що суми невикористаних субсидій перераховуватимуться на особові рахунки одержувачів субсидій у банківських установах або виплачуватися через відділення зв'язку "Укрпошти".

Як повідомляв УНІАН, 20 березня поточного року міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявив, що монетизація субсидій на оплату комунальних послуг проводитиметься в два етапи: перший - на рівні підприємств, що надають послуги, другий - на рівні споживачів цих послуг.

В опублікованому 4 квітня Меморандумі України з МВФ уряд узяв на себе зобов'язання до вересня 2017 року провести монетизацію субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на рівні теплокомуненерго.

19 квітня міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що монетизація субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для населення може бути проведена не раніше ніж через 3-4 роки, оскільки ця процедура пов'язана зі значними технологічними труднощами.

26 квітня Кабмін прийняв рішення про монетизацію лише суми зекономленої субсидії на оплату газу та електроенергії, яка торкнеться приблизно 1,5 млн українських сімей.

19 липня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв, що уряд до вересня закінчить підготовку до монетизації субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для населення.