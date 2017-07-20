Українців, які попросили субсидії на оплату комуналки, побільшало в 2 рази

У січні-червні 2017 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 6,328 млн домогосподарств, що в 2 рази більше, ніж у січні-червні 2016 р., при цьому на домогосподарства у містах припадало 68,1% таких звернень, повідомляє Державна служба статистики.

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З початку року призначено субсидії 3,667 млн домогосподарств (57,9% із числа тих, які звернулися), з них у містах – 2,496 млн домогосподарств, у сільській місцевості – 1,172 млн. порівняно з відповідним періодом 2016 року кількість таких домогосподарств збльшилася на 573,4 тис., або на 18,5%.

За даними Держстату, у червні субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 2,356 млн. домогосподарств, з них 41,9% складалися з однієї особи, 27,2% - з двох, решта - з трьох і більше осіб.

Загальна сума субсидій у січні-червні поточного року становила 2,740 млрд грн (з них у містах – 1,872 млрд грн, у сільській місцевості - 869 млн грн), у відповідному періоді 2016 р. – 2,479 млрд грн (у міських поселеннях – 1,444 млрд грн, у сільській місцевості – 1,035 млрд грн).

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у червні 2017 зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 24,2% і становив 64,9 грн.

Як повідомляв УНІАН, у бюджеті на 2017 рік передбачено 40 млрд грн на субсидії населенню для оплати послуг ЖКГ.

Раніше віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявляв, що на субсидії в 2017 році може знадобитися близько 52 млрд грн.

В опублікованому 4 квітня Меморандумі України з МВФ уряд взяв на себе зобов'язання до вересня 2017 року провести монетизацію субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на рівні теплокомуненерго.

19 квітня міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що монетизація субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для населення може бути проведена не раніше ніж через 3-4 роки, оскільки ця процедура пов'язана зі значними технологічними труднощами.

26 квітня Кабмін прийняв рішення про монетизацію тільки зекономленої суми субсидії на оплату газу і електроенергії, яка торкнеться приблизно 1,5 млн українських сімей.