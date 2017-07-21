В уряді запевнили, що умови призначення субсидій не зміняться

Умови призначення субсидій на опалювальний сезон 2017-2018 років не змінюватимуться, повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко під час робочої наради з керівництвом Одеської області.

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«Ми маємо позитив, що ціна на газ для населення цього року не збільшиться, умови призначення субсидій не зміняться, тому до жовтня місяця субсидії на новий опалювальний сезон мають бути всім перепризначені», - сказав він.

Розенко акцентував увагу на необхідності якомога ширше інформувати людей про програму монетизації економії субсидій.

«В Одеській області близько 55 тис. осіб мають право на отримання компенсації за економію субсидій, з них 20 тис. вже подали відповідні заяви до управління соцзахисту, тому зараз головне завдання - поінформувати всіх про їхнє право на отримання готівкових коштів і зробити все для того, щоб люди ці кошти отримали», - зазначив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, жителям України в січні-травні 2017 року було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,473 млрд грн, що на 6,6% перевищує аналогічний показник 2016 року .

У Меморандумі України про співпрацю з МВФ уряд узяв на себе зобов'язання до вересня 2017 року провести монетизацію субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на рівні теплокомуненерго.

19 квітня міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що монетизація субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для населення може бути проведена не раніше, ніж через 3-4 роки, оскільки ця процедура пов'язана зі значними технологічними труднощами.

26 квітня Кабмін прийняв рішення про монетизацію тільки суми зекономленої субсидії на оплату газу та електроенергії, яка торкнеться близько 1,5 млн українських сімей.

Уряд до вересня планує закінчити підготовку до монетизації субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для населення.

Мінсоцполітики України при переоформленні субсидій на опалювальний сезон 2017-2018 років проводить перевірку (верифікацію) сімей - одержувачів державної допомоги, в результаті чого сподівається відсіяти від 2% до 5% субсидіантів.