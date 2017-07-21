Земля під Києвом продовжує дешевшати: за півроку ціна впала майже на 7%

Середня вартість земельних ділянок під котеджне будівництво в передмісті Києва за період з 21 січня по 20 липня 2017 рік знизилася на 6,74%, до 1703 долара/сотка, УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Читайте такожУ Києві дешевшає житло: названо найдорожчі та найдешевші райони

"При цьому в області найдешевшим залишався Переяслав-Хмельницький район, із середнім показником 570 дол./сотка, найдорожчим - Києво-Святошинський район, де середня ціна продажу склала 2506 дол./сотка", - йдеться в повідомленні SV Development.

За даними компанії, зниження вартості землі під забудову в минулому місяці спостерігалося в усіх районах Київської області.

Найбільш істотне зниження спостерігалося в Обухівському районі - на 8,96%, до 2113 доларів/сотка, а найменше - у Макарівському районі - на 1,97%, до 944 доларів/сотка.

Довідка УНІАН. SV Development - консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці та продажу землі житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.

В структуру SV Development входить агентство нерухомості SV Realty.