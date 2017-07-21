Будівельні підприємства України збільшили обсяги робіт майже на 25%

Будівельні підприємства України в січні-червні 2017 року збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 24,6% – до 36 мільярдів гривень, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, за даними Держстату, обсяги робіт з будівництва будівель за звітний період збільшилися на 21,2% – до 19,35 мільярда гривень, у тому числі по будівництву житлових будинків – на 16,5%, до 10,17 мільярда гривень, з будівництва нежитлових будівель – на 27,3%, до 9,18 мільярда гривень. Роботи з будівництва інженерних споруд зросли на 28,7% – до 16,69 мільярда гривень.

У Держстаті зазначають, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-червні становили 89,5% від загального обсягу, тоді як роботи по капітальному та поточному ремонту – 11,1% та 9,4% відповідно.

Згідно з повідомленням, будівельні підприємства Києва за звітний період збільшили обсяги робіт на 29,7% – до 9,42 мільярда гривень, виконавши 26,1% від загального обсягу робіт в країні.

У повідомленні Держстату наголошується, що зазначені дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у січні-травні 2017 року будівельні підприємства України збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 20,8% – до 27,4 мільярда гривень.

У 2016 році українські будівельні підприємства збільшили обсяги робіт порівняно з 2015 роком на 13,1% – до 70,9 мільярда гривень, а в 2015 році – знизились на 14,9%, до 55,9 мільярда гривень.