Сьогодні у трьох районах Києва відключать гарячу воду

Енергогенеруюча компанія "Київенерго", яка постачає теплову та електричну енергію споживачам столиці, з 24 липня по 7 серпня відключає від гарячого водопостачання ряд будинків у Шевченківському, Подільському та Святошинському районах Києва в зв'язку з проведенням гідравлічних випробувань тепломереж у рамках підготовки до наступного опалювального сезону.

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Як повідомила прес-служба компанії, на час проведення робіт гаряче водопостачання тимчасово припинено для 215 житлових будинків, 3 лікувальних установ, 17 дитячих садків у Шевченківському районі, для 50 житлових будинків, 4 дитячих садків у Подільському районі, а також для 37 житлових будинків, 1 дитячого садка у Святошинському районі.

Кияни можуть уточнити терміни проведення гідравлічних випробувань на кожній окремо взятій вулиці міста на офіційному сайті "Київенерго".

У компанії відзначили, що гідравлічні випробування – це метод діагностики тепломереж, застосовуваний "Київенерго" кожен міжопалювальний період з квітня по серпень. Графік випробувань погоджує Київська міська держадміністрація.

"Гідравлічні випробування дозволяють виявити і відремонтувати найбільш зношені ділянки мереж, запобігши появу пошкоджень в холодну пору року. Випробування здійснюються тепломережні водою температурою до +40 градусів з підвищеним на 25% тиском. Тому технологічно неможливо випробувати тепломережа без відключення гарячої води", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. "Київенерго" генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Генерацію електричної енергії "Київенерго" здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тисячі кілометрів.

Виробництво теплової енергії "Київенерго" здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання та 183 котелень. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тисячі кілометрів (у двотрубному вимірі). Основними акціонерами "Київенерго" є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і держава (25% акцій).