Більше третини киян можуть не отримати субсидію через комунальні борги

Більше третини субсидиантов Києва, станом на 24 липня накопичили борги за комунальні послуги, можуть не отримати субсидію на наступний період з квітня 2017 року, якщо до 15 серпня не вирішать питання з заборгованістю, повідомив на прес-конференції заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник.

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"З 280 тисяч сімей 98 тисяч втратили право на субсидію у зв'язку із заборгованостями. 280 тисяч домогосподарств – це всі сім'ї - одержувачі субсидії станом на перше травня 2017 року", - сказав Поворозник.

При цьому він зазначив, що субсидиантам-боржникам буде автоматично перепризначена субсидія на наступний період з квітня 2017 року, якщо вони врегулюють питання із заборгованістю за комунальні послуги шляхом її повної виплати або реструктуризації до 15 серпня 2017 року.

У разі, якщо боржники не реструктуризують або не виплатять борги до 15 серпня, субсидія їм буде нарахована на наступний період з дати врегулювання боргової питання і повторної подачі заявки на субсидію.

Як повідомляв УНІАН, раніше КМДА закликала субсидіантів не накопичувати борги за комунальні послуги, так як житлова субсидія не нараховуватиметься у разі двомісячної заборгованості

Згідно з постановою уряду №300 від 26 квітня, житлова субсидія з 1 травня 2017 року не призначатиметься при наявності у споживача двомісячної заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

Згідно з постановою, у разі отримання інформації про простроченої більш як за два місяці заборгованості з оплати послуг субсидія на наступний термін не призначається, про що структурний підрозділ з питань соціального захисту населення інформує споживача. При цьому, якщо протягом двох місяців з дати інформування громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або уклав договір про її реструктуризацію, субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому випадку - з місяця, в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору.

Крім того, документом вводиться смс-інформування та інформування електронною поштою громадян про призначення субсидії.