Більше третини киян можуть не отримати субсидію через комунальні борги
Боржникам буде автоматично перепризначена субсидія на наступний період з квітня 2017 року, якщо вони виплатять або реструктуризують борги до 15 серпня.
Більше третини субсидиантов Києва, станом на 24 липня накопичили борги за комунальні послуги, можуть не отримати субсидію на наступний період з квітня 2017 року, якщо до 15 серпня не вирішать питання з заборгованістю, повідомив на прес-конференції заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник.
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"З 280 тисяч сімей 98 тисяч втратили право на субсидію у зв'язку із заборгованостями. 280 тисяч домогосподарств – це всі сім'ї - одержувачі субсидії станом на перше травня 2017 року", - сказав Поворозник.
При цьому він зазначив, що субсидиантам-боржникам буде автоматично перепризначена субсидія на наступний період з квітня 2017 року, якщо вони врегулюють питання із заборгованістю за комунальні послуги шляхом її повної виплати або реструктуризації до 15 серпня 2017 року.
У разі, якщо боржники не реструктуризують або не виплатять борги до 15 серпня, субсидія їм буде нарахована на наступний період з дати врегулювання боргової питання і повторної подачі заявки на субсидію.
Як повідомляв УНІАН, раніше КМДА закликала субсидіантів не накопичувати борги за комунальні послуги, так як житлова субсидія не нараховуватиметься у разі двомісячної заборгованості
Згідно з постановою уряду №300 від 26 квітня, житлова субсидія з 1 травня 2017 року не призначатиметься при наявності у споживача двомісячної заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.
Згідно з постановою, у разі отримання інформації про простроченої більш як за два місяці заборгованості з оплати послуг субсидія на наступний термін не призначається, про що структурний підрозділ з питань соціального захисту населення інформує споживача. При цьому, якщо протягом двох місяців з дати інформування громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або уклав договір про її реструктуризацію, субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому випадку - з місяця, в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору.
Крім того, документом вводиться смс-інформування та інформування електронною поштою громадян про призначення субсидії.