Субсидії на новий опалювальний сезон перепризначать автоматично, виняток – орендоване житло

Перепризначення субсидій для українців на наступний опалювальний період здійснюватиметься в автоматичному режимі без необхідності повторного звернення громадян, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

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«Ті громадяни, які отримували субсидію на оплату житлово-комунальних послуг у минулому опалювальному сезоні, автоматично отримують перепризначення державної підтримки. Відповідно, їм не потрібно буде знову йти до органів соцзахисту для її оформлення», - повідомила прес-служба, посилаючись на слова директора департаменту соціальної допомоги Віталія Музиченка.

При цьому, згідно з повідомленням, виняток становлять лише громадяни, які орендують житло, їм необхідно після закінчення терміну отримання минулої субсидії звернутися до органів соціального захисту населення.

Також чиновник розповів про дії для громадян зі значною сумою заборгованості за спожиті комунальні послуги, які хочуть отримувати субсидії.

«Ті, хто має значну заборгованість за комунальні послуги і хоче вирішити це питання, повинні звернутися до компаній, які надають ці послуги, для реструктуризації боргу на взаємовигідних умовах. Очевидно, що одержувачам державної підтримки складно сплатити велику суму грошей, тому постачальники послуг зацікавлені у компромісному рішенні, а саме - у розбивці суми на частини», - процитувала прес-служба Музиченка.

За його словами, після закінчення опалювального періоду суми до сплати у платіжках зменшуються, оскільки більшу їх частину складають витрати на опалення. Відповідно, разом зі зменшенням суми на оплату послуг зменшується і розмір субсидії цього виду.

Директор департаменту соцдопомоги зазначив, що в кожній конкретній ситуації розмір допомоги може бути різним, залежно від частки витрат на опалення, яка в приватному секторі може становити більш як 90 відсотків. Тому розмір субсидії в деяких випадках може бути навіть нульовим.

Як повідомляв УНІАН, у січні-травні 2017 року субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг були призначені на суму 2,473 млрд грн, що на 6,6% перевищує аналогічний показник 2016 року.