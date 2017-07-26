У Києві дешевшають офіси: ціна впала майже на 4%

Середня вартість продажу офісних приміщень поза бізнес-центрів на вторинному ринку Києва за період з 27 січня по 26 липня 2017 року знизилася на 3,71% - до 1 169 доларів/квадратний метр, повідомила консалтингова компанія SV Development.

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"При цьому найдешевшим залишався Деснянський район, із середнім показником 869 доларів/кв. м, найдорожчим Печерський район, де середня ціна продажу склала 1 686 доларів/квадратний метр", - йдеться в повідомленні SV Development.

За даними консалтингової компанії, зниження цін на офіси поза бізнес-центрів спостерігалося у всіх районах столиці. Найбільше подешевшали офісні площі в Деснянському районі - на 4,51%, до 869 доларів/квадратний метр, а менше всього – в Дарницькому районі - на 2,95%, до 987 доларів/квадратний метр.

Довідка УНІАН. SV Development - консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці та продажу землі житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.

В структуру SV Development входить агентство нерухомості SV REALTY.