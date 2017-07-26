У Мінсоцполітики розповіли, скільки грошей можуть отримати українці за зекономлені субсидії

Монетизація субсидій на оплату житлово-комунальних послуг передбачає разові виплати субсидіантам за економію електроенергії та газу в розмірі до 135 грн і 700 грн відповідно, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, посилаючись на слова директора департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталія Музиченка.

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Він нагадав, що робота з монетизації субсидій в цьому році проводиться з ініціативи уряду з метою стимулювання громадян економно споживати енергоресурси.

Музиченко повідомив, що за рішенням Кабінету міністрів монетизації за результатами попереднього опалювального сезону підлягає економія електроенергії в еквіваленті вартості 150 кВт і природного газу - 100 кубометрів. Максимальна сума коштів, які може отримати субсидіант, - 135 грн за заощаджену електроенергію і близько 700 грн за зекономлений обсяг газу, додав він.

"Орієнтовно під монетизацію підпадають близько 2 млн домогосподарств, і станом на середину липня з відповідними заявами звернулися 48% громадян, які мають право на отримання цих коштів. У середньому сума виплат становить близько 130 грн за електроенергію і близько 630 грн за газ", - цитує Музиченка прес-служба.

Прес-служба повідомляє, що громадяни, які заощадили ресурси, мають звернутися до органів соціального захисту з відповідною заявою та вказати реквізити банківського рахунку або номер поштового відділення, куди можна перерахувати кошти, до 1 вересня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, жителям України у січні-червні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,74 млрд грн, що на 9,5% перевищує аналогічний показник 2016 року.

У Меморандумі України про співпрацю з МВФ уряд узяв на себе зобов'язання до вересня 2017 року провести монетизацію субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на рівні теплокомуненерго.

19 квітня міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що монетизація субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для населення може бути проведена не раніше, ніж через 3-4 роки, оскільки ця процедура пов'язана зі значними технологічними труднощами.

26 квітня Кабмін прийняв рішення про монетизацію тільки суми зекономленої субсидії на оплату газу і електроенергії, яка торкнеться близько 1,5 млн українських сімей.