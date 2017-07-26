"Київенерго" Ахметова лякає мешканців столиці зривом опалювального сезону

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" з 1 жовтня 2017 року не може укласти договір на постачання природного газу з компанією "Київенерго", яка забезпечує тепловою та електричною енергією споживачів столиці, через борги столичного підприємства перед холдингом, що може призвести до зриву опалювального сезону 2017-2018 років, повідомила на прес-конференції фінансовий директор "Київенерго" Тетяна Грязнова.

Читайте такожГройсман про опалювальний сезон: пройдемо "нормально, стабільно та якісно"

"Всі договори на постачання газу, які укладені підприємствами теплоенерго, в тому числі і "Київенерго", з "Нафтогазом", закінчуються 30 вересня цього року. З першого жовтня цього року кожне підприємство повинно укласти новий договір на постачання газу. "Нафтогаз" на підставі закону про ринок газу не буде укладати договори поставок газу з підприємствами, які мають заборгованість за газ", - сказала Грязнова.

Тому вона закликала киян до початку опалювального сезону розрахуватися з усіма боргами за теплову енергію перед компанією.

"Всі кошти надходять на спецрахунки і розподіляються "Нафтогазу" навіть більше, ніж у тарифі. Тому можете бути впевнені, що вони всі йдуть на розрахунки за газ. Необхідно розрахуватися з боргами, тому що є великий ризик, що з першого жовтня "Нафтогаз" законно може відмовити постачальникам теплової енергії в укладенні договорів", - сказав вона.

За словами Грязнової, заборгованість за тепло перед "Київенерго" становить 3,6 мільярда гривень, а борг компанії за газ перед "Нафтогазом" - 2,9 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. "Київенерго" генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Виробництво теплової енергії "Київенерго" здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання та 183 котелень. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тисячі кілометрів (у двотрубному вимірі). Основними акціонерами "Київенерго" є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і держава (25% акцій).