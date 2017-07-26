В Україні вже перепризначили 75% субсидій на оплату комунальних послуг

Процес переоформлення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на наступний опалювальний період йде за графіком і за станом на середину липня рівень переоформлень становить в середньому 75-76%, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, посилаючись на слова директора Департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталія Музиченка.

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Музиченко також повідомив, що процес перепризначення субсидій на наступний опалювальний сезон знаходиться під повним контролем уряду.

"На кінець минулого тижня перепризначено 75-76% субсидій на наступний опалювальний сезон, але ситуація в розрізі регіонів поки нерівномірна. Хтось провів процес краще, хтось гірше. Наприклад, якщо говоримо про Чернігівську область, то два тижні тому ця область завершила роботу в повному обсязі. Дніпропетровська, Харківська, Полтавська області - в цих регіонах робота проведена на 95-99%. А є регіони, де досить низький рівень відповідної обробки. Можемо говорити про 45-50% у Волинській, Луганській, Миколаївській, Чернівецькій, Хмельницькій областях», - цитує прес-служба Музиченка.

Він додав, що до кінця місяця цю роботу необхідно завершити, і це реально зробити, оскільки за динамікою видно, що ситуація виправляється.

Як повідомляв УНІАН, перепризначення субсидій для українців на опалювальний період 2017 року здійснюється в автоматичному режимі без необхідності повторного звернення громадян.

Виняток становлять лише громадяни, які орендують житло, яким необхідно після закінченняі терміну отримання субсидії звернутися в органи соціального захисту населення.

Директор департаменту соцдопомоги Музиченко раніше відзначав, що в кожній конкретній ситуації розмір допомоги може бути різним, залежно від частки витрат на опалення, яка в приватному секторі може становити більше 90%. Тому розмір субсидії в деяких випадках може бути навіть нульовим.

За інформацією Держстату, жителям України в січні-червні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,74 млрд грн, що на 9,5% перевищує аналогічний показник 2016 року.

У 2016 році субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг були призначені на суму 5,7 млрд грн, що на 58%, або на 3,3 млрд грн більше, ніж у 2015 році.

У січні-травні 2017 року субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) були призначені на суму 2,473 млрд грн, що на 6,6% перевищує аналогічний показник 2016 року.