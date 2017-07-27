У Франції вирішили націоналізувати верфі, на яких будували "Містралі"

Президент Франції Еммануель Макрон вирішив націоналізувати верфі STX у Сен-Назері, які хотіла купити італійська група Fincantieri, повідомляє Європейська правда.

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"Рішення про націоналізацію має бути формалізоване в четвер міністром економіки Франції. Держава вже володіє 33% підприємства і має право першої відмови від надходження іноземного капіталу", - йдеться у повідомленні.

Французькі ЗМІ зазначають, що це перше важливе рішення Макрона в промислових питаннях. Там, де багато експертів передбачали програму приватизації, новообраний президент починає свій термін з дуже несподіваної націоналізації.

Мажоритарним акціонером верфей у Сен-Назері є південнокорейський конгломерат, над яким нависла загроза банкрутства. Кредитори STX вирішили продали французьку дочірню компанію і претендент був лише один - італійська суднобудівна компанія Fincantieri. Ціна 66,6% акцій становила 79,5 мільйона євро.

Сен-Назер - це єдина верф у Франції, здатна будувати великі корпуси для військових кораблів. Тут збудували п’ять вертольотоносців типу "Містраль", два із яких виготовили для Росії, але які через санкції РФ так і не отримала.

У Франції заговорили, що продаж верфі загрожує національним інтересам, не кажучи про перспективу втрати 7000 робочих місць. Макрон запропонував італійцям розділити акціонерний капітал 50/50 і представників Fincantieri призначали б на керівні посади.

Однак Рим відмовився від цього варіанту, стверджуючи, що Fincantieri має більш ніж 50% у компанії. Італійці мають 48% акцій і ще 7% через інший фонд. Після цього Єлисейський палац вирішив скористатися правом відмови.