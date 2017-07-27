Оплата лікування та освіти не вплине субсидії на компослуги - Мінсоцполітики

Оплата дорогого лікування та освіти, яка перевищує 50 тисяч гривень, не позбавляє сім'ю права на отримання державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, повідомив на брифінгу директор Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України Віталій Музиченко.

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Він нагадав, що основним критерієм, за яким житлова субсидія не призначається, є одноразова покупка на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. Однак і тут є винятки, зокрема, оплата дорогого лікування будь-якого з членів сім'ї та оплата освіти дітей, сказав Музиченко.

"Якщо, наприклад, сім'я 10 років збирала кошти, щоб придбати собі житло, а покупка квартири перевищила 50 тисяч гривень, та у сім'ї немає іншого житла, - такі люди можуть подати документи для оформлення житлової субсидії на розгляд Комісії з питань соціального захисту населення, які діють при кожній райдержадміністрації або в органі місцевого самоврядування. Аналогічна ситуація і з оплатою навчання дитини", - зазначив Музиченко.

Він також повідомив, що якщо родина придбала квартиру в кредит, то при визначенні її права на субсидію враховується сума першого внеску. Якщо ця сума перевищує 50 тисяч гривень, соцдопомогу може бути призначена за рішенням Комісії на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання.

За словами Музиченко, якщо сім'я зробила покупку на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, у період отримання субсидії, безповоротну державну допомогу по сплаті житлово-комунальних послуг їй не припинять надавати, оскільки факт такої покупки впливає на право на призначення субсидії тільки на наступний термін.

"На оформлення субсидії також не впливає вартість майна, отриманого у спадок або в подарунок. Цей дохід не включається до сукупного доходу сім'ї і не приймається до уваги при розрахунку розміру субсидії", - сказав Музиченко.

За його словами, наявність у власності двох житлових приміщень, двох автомобілів також не впливає на право отримання субсидії. Приймається до уваги тільки офіційний дохід, додав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, жителям України в січні-червні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,74 мільярда гривень, що на 9,5% перевищує аналогічний показник 2016 року.

Перепризначення субсидій для українців на опалювальний період 2017 року буде здійснюється в автоматичному режимі без необхідності повторного звернення громадян. На 27 липня 2017 року перепризначена 80% субсидій.