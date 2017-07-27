Реєстру одержувачів субсидій не буде у відкритому доступі – Мінсоцполітики

Реєстр отримувачів субсидій на житлово-комунальні послуги не буде представлений у відкритому доступі, згідно з правилами доступу до персональних даних громадян, повідомив на брифінгу директор Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України Віталій Музиченко.

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Музиченко повідомив, що, оскільки громадяни для призначення субсидії надають органам соціального захисту населення право обробляти їх персональні дані, а інформація про доходи має обмежений доступ, реєстр субсидиантов матиме закритий характер з обмеженим доступом.

"Житлові субсидії призначаються районними і міськими органами соціального захисту населення, відповідно, облік субсидиантов зараз ведеться на місцевому рівні. Уряд прийняв рішення інтегрувати ці розрізнені бази даних в єдиний реєстр одержувачів житлових субсидій, але, враховуючи, що для призначення субсидії використовуються персональні дані людей, реєстр не може бути відкритим для всіх бажаючих", - сказав Музиченко.

За його словами, електронна база для реєстру отримувачів субсидій повинна бути створена до 20 грудня 2017 року, а початок її функціонування планується на 1 січня 2018 року.

Музиченко також додав, що будуть відпрацьовуватися відповідні системи захисту персональних даних одержувачів субсидій, щоб реєстру субсидиантов слугував виключно для обліку отримувачів соціальної допомоги.

"Доступ до нього матимуть лише Міністерство соціальної політики України та управління соціального захисту населення з метою ефективного управління системою житлових субсидій", - уточнив Музиченко.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України прийняв рішення до кінця поточного року створити єдиний реєстр одержувачів субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

За даними Державної служби статистики, жителям України в січні-червні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,74 мільярда гривень, що на 9,5% перевищує аналогічний показник 2016 року.

Перепризначення субсидій для українців на опалювальний період 2017 року буде здійснюється в автоматичному режимі без необхідності повторного звернення громадян. На 27 липня 2017 року перепризначена 80% субсидій.