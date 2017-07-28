Президент підписав закон про обов'язкове встановлення лічильників на тепло і воду

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», який визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення комерційного, у тому числі розподільного, обліку послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання.

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Про це повідомили в прес-службі глави держави.

Зокрема, законом запроваджується обов’язковий облік тепла і води. Завдяки обліку населення платитиме лише за спожиті ресурси. Запровадження норм цього закону дозволить контролювати ефективність реалізації заходів з енергоефективності. Все це має сприяти зменшенню витрат споживачів на оплату комунальних послуг.

Також нормами закону визначено порядок оснащення будівель та окремих приміщень вузлами комерційного обліку, їх обслуговування, заміни та абонентського обліку, особливості зняття показів вузлів обліку та відповідного розподілу обсягу спожитих комунальних послуг, організаційно-правові засади формування рахунків на оплату комунальних послуг.

"Реалізація Закону дозволить підвищити ефективність функціонування сфер теплопостачання та централізованого водопостачання, створити стимули раціонального використання водних й енергетичних ресурсів, а також сприятиме налагодженню взаємовигідних відносин між споживачами та суб’єктами господарювання, що надають відповідні послуги", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Верховна Рада України ухвалила закон про комерційний облік комунальних послуг, який передбачає обов'язкове встановлення будинкових приладів обліку (лічильників) споживання теплової енергії, гарячої та холодної води в нежитлових (до 1 жовтня 2017 року) і житлових (до 1 жовтня 2018 роки) будівлях.

«Основна мета закону - це перехід на 100% облік споживання теплової енергії, гарячої та питної води за допомогою лічильників, що унеможливить перекласти на пересічного громадянина наднормативні втрати монополістів і закладе принцип, відповідно до якого кожен оплачуватиме тільки ті обсяги комунальних послуг, які він фактично спожив», - сказав народний депутат від фракції «Народний фронт» Віталій Сташук, представляючи законопроект.