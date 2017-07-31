Десяток квартир та два авто за понад 3 мільйони: журналісти показали, як живе родина київського прокурора (фото, відео)

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 Павло Олександрович Міленін раніше був помічником народного депутата Михайла Михайловича Поплавського. А у 2009 році працював у Державному комітеті фінансового моніторингу України.

Найбільше запитань до родини столичного прокурора виникає через купу дорогого майна, йдеться у розслідуванні ProSud.

Журналісти проаналізували декларації Міленіна за 2014, 2015 та 2016 роки. За цей період він задекларував лише 406 тис. грн доходу від роботи в прокуратурі. Натомість дружина прокурора, яка займається підприємницькою діяльністю та працює приватним нотаріусом, заробила за цей самий час 6,3 млн грн.

"Попри відносно низький прибуток Павла Олександровича, його спосіб життя важко назвати скромним. Наприклад, у 2016 році прокурор отримав у подарунок від батька будинок і землю в столичних Бортничах, що в Дарницькому районі. Загальна площа будинку – 433 кв. м, вартість маєтку сьогодні становить близько 10,3 млн грн. Однак у декларації прокурор зазначив, що ціна будинку – 324 тис. грн, а земельної ділянки – 824 тис. грн, що важко назвати ринковою ціною", - розповіли журналісти.

Окрім будинку, прокурор має квартиру в столиці, в найвищій багатоповерхівці України. На сьогодні 1 кв.м житла тут коштує близько 54 тис. грн. Тож вартість прокурорської квартири площею 158 кв.м може сягати 8,5 млн грн. Натомість у декларації Павло Олександрович зазначив, що купив житло всього за 465 тис. грн (2940 грн за 1 кв.м). У цьому самому будинку Павло Міленін має паркомісце площею 16 кв. м, яке має коштувати близько 600 тис. грн.

Також Міленін задекларував квартиру на 121 кв. м і два гаражні бокси площею 40 кв.м у Києві. Однак через відсутність цього майна в державному реєстрі речових прав нам не вдалося ідентифікувати його розташування. Те саме стосується й майна дружини прокурора, яке повністю відсутнє в реєстрі.

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Тож журналісти просто перерахували задекларовану власність дружини Міленіна:

► будинок площею 377 кв.м у Михайлівці-Рубежівці

► дві квартири площею 102 та 60 кв.м в Києві;

► дві земельні ділянки в Михайлівці-Рубежівці загальною площею 24 сотки;

► паркомісце в Києві на 16 кв.м;

► нежитлові приміщення площею 65 кв.м, які коштують майже мільйон гривень.

Окрім нерухомого майна, подружжя має пару годинників від брендів Chaumet та Frank Muller.

Серед автомобілів, якими володіє прокурор, є BMW 530d 2011-го року випуску. У 2011-му воно коштувало 835 тис. грн, однак на початку 2017 року Павло Міленін, схоже, продав це авто за 918 тис. грн.

Натомість у черні 2017 року замість старого BMW 530d Павло Міленін придбав новенький BMW 540i. Вказана в декларації вартість автомобіля – 2 млн грн. Не менш дорогий автомобіль у дружини прокурора. У 2016 році Катерина Міленіна придбала новеньке BMW X5 2016-го року випуску за 1,6 млн грн.

Також Міленін полюбляє подорожувати: він як мінімум двічі разом із сім’єю відпочивав біля Куршавеля у Франції. Також на його сторінці у Facebook багато фото з подорожей до Німеччини, Канади й США.

"Геть не бідними є й батьки заможного прокурора. Наприклад, уже згаданий батько має квартиру в самому центрі Києва на вулиці Пирогова 2/37-Б. Квартиру площею 133 кв.м Олександр Леонідович придбав у 2016 році. Сьогодні вартість такого житла становить близько 6,2 млн грн", - йдеться у розслідуванні.

Матір прокурора має 4-кімнатну квартиру площею 175 кв. м і паркомісце в скандальномута найдорожчому будинку Києва на вул. Паторжинського, 14. Сьогодні таке житло коштує понад 700 тис. дол.

Підрахувати вартість усього майна родини столичного прокурора неможливо, адже частина власності відсутня в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно. Тож журналісти підсумували чим володіє сім’я Павла Міленіна:

► 10 квартир у найдорожчих будинках Києва загальною площею 1440 м²;

► 3 житлові будинки площею 1802 м²;

► 476 м² у нежитлових приміщеннях і 9 паркомісць у тих самих найдорожчих будинках столиці;

► 2 автомобілі вартістю 3,6 млн грн.

"Звідки гроші на все це майно – невідомо, адже ніяких успішних бізнесіи, про які було би щось відомо, ніхто з членів родини не мав. Можливо, такі великі статки приносили посади очільника ДАІ та ГУ МВС України у м. Києві батьку Павла Олександровича, а нині - й посада прокурора самому Павлу Міленіну", - підсумували журналісти.

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