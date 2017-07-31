Держстат підрахував мільярдні борги українців за комунальні послуги

Заборгованість населення з оплати централізованого опалення і гарячого водопостачання в червні 2017 року знизилася на 3,5% порівняно з показником на кінець травня і становить 8,6 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, заборгованість за утримання будинків, споруд і прибудинкових територій за звітний період зросла на 3,3% і становить 3 млрд грн, заборгованість за вивезення побутових відходів не змінилася і становить 400 млн грн.

Заборгованість за централізоване водопостачання та водовідведення зросла на 14,3% і становить 2,1 млрд грн.

За даними Держстату, в червні українці сплатили за електроенергію 2,3 млрд грн (85,2% від нарахованих у цьому періоді сум). При цьому заборгованість за електроенергію станом на кінець червня становила 3,8 млрд грн. Заборгованість за газопостачання знизилася на 0,9% і становила 11,3 млрд грн.

Загалом у червні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 3,9 млрд грн, що становить 102,1% нарахованих за цей період сум.

Найвищий рівень оплати спостерігався в Дніпропетровській, Київській і Одеській областях (128,4%, 125,5% та 124,6% відповідно), а найнижчий - у Донецькій, Хмельницькій і Тернопільській областях (65%, 67,1% і 69% відповідно).

Також повідомляється, що за січень-червень 2017 року з населенням було укладено 28,8 тис. договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 143,5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення з оплати централізованого опалення і гарячого водопостачання в травні 2017 року збільшилася на 3,4% порівняно з показником на кінець квітня і досягла 8,9 млрд грн.