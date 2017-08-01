ОСББ залучили в 4 рази більше кредитів на утеплення будинків, ніж роком раніше

Організації співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) у липні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року збільшили обсяг залучених кредитних коштів на утеплення багатоквартирних будинків у 4 рази - до рекордної суми у 29 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження.

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«У липні 86 ОСББ і ЖБК залучили «теплих кредитів» на суму 29,1 млн грн. Це у 4 рази перевищує показник аналогічного періоду минулого року, коли ОСББ використали на енергозбереження лише 7 млн ​​грн», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що за два роки дії програми її учасниками стали 1000 ОСББ, які залучили в державних банках 157 млн ​​грн на реалізацію енергоефективних заходів у багатоповерхівках.

У розрізі регіонів найбільшу суму на утеплення, а саме - 31 млн грн, залучили ОСББ Волинської області. Також до трійки лідерів за обсягом взятих «теплих кредитів» увійшли Київська та Запорізька області.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року уряд ухвалив програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Кабінет міністрів України заклав у державний бюджет на 2017 рік 400 млн грн на реалізацію програми з видачі населенню "теплих" кредитів.

Механізм фінансування «теплих» кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ і житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, що отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.

Місцеві органи влади також підключаються до цієї програми і розробляють власні програми з відшкодування населенню частини тіла кредиту або відсотків на реалізацію енергоефективних заходів. Це дозволяє населенню брати участь одразу в кількох програмах енергоефективності.