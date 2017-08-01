У Києві незначно подешевшало житло

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в липні 2017 року порівняно з червнем знизилася на 0,4% – до 23,202 тис. грн/кв. м порівняно з липнем 2016 року ціна знизилася на 2,8%, повідомляє у своєму щомісячному звіті інформаційно-аналітичний портал 100realty.ua.

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За даними експертів, минулого місяця на первинному ринку зниження вартості квартир спостерігалося в бізнес-класі – на 0,1%, до 30,742 тис. грн/кв. м і економ-класі – на 0,1%, до 16,760 тис. грн/кв. м, а зросли ціни квартир преміум-класу - на 1,4%, до 30,776 тис. грн/кв. м і комфорт-класу – на 0,1%, до 21,752 тис. грн/кв. м.

Найбільш відчутно знизилися ціни на квартири у Шевченківському та Солом'янському районах столиці – на 3,7% та 3,6% відповідно, в той час як вартість квартир в деяких районах зросла. Найбільше ціна зросла в Подільському та Оболонському районах - на 1,9% і 1,8% відповідно.

За інформацією порталу, минулого місяця квартири до продажу пропонували 69 операторів у 181 об'єкті. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 33% і комфорт-класу – 30%. На новобудови бізнес-класу припадало 25%, а преміум-класу – 12% від загальної кількості.

При цьому в липні були припинені або припинені продажі квартир в двох новобудовах.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в червні 2017 року порівняно з травнем знизився на 0,1% – до 23,292 тис. грн/кв. м порівняно з червнем 2016 року ціна знизилася на 2,9%.

Середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва в липні 2017 року зменшилася на 0,2% порівняно з червнем і становила 32,623 тис. грн/кв. м, при цьому в доларах ціна зросла на 0,05%, – до 1251 дол./кв. м, повідомляє 100realty.ua.

Також повідомляється, що з січня 2017 року квартири на вторинному ринку житлової нерухомості Києва подешевшали в середньому на 8,7%, а в доларовому еквіваленті середня ціна знизилася на 2,7%.

За даними аналітиків, гривневі ціни в дорогому сегменті житла порівняно з червнем зменшилася на 0,6%, в дешевому – на 1,2%, а в доларовому еквіваленті зменшилися на 0,3% в дорогому сегменті.

Згідно зі звітом, минулого місяця найбільше подешевшали 4-кімнатні квартири – на 0,4%, до 36,456 тис. грн/кв. м. Середня вартість пропозиції 2-кімнатних квартир в столиці зменшилася на 0,4%, до 33,494 тис. грн/кв. м, 1-кімнатних – на 0,3%, до 30,161 тис. грн/кв. м, а 3-кімнатних - на 0,02%, до 33,494 тис. грн/кв. м.

Кількість представлених до продажу квартир на вторинному ринку житлової нерухомості в липні 2017 року порівняно з червнем зменшилася на 7,4% і становила 20,036 тис. об'єктів.

В загальному обсязі 1-кімнатні квартири займають 28%, 2-кімнатні – 32%, 3-кімнатні – 33% і 4-кімнатні – 7%.

Як повідомляв УНІАН, за даними порталу 100realty.ua, середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва в червні 2017 року зменшилася на 1,6% порівняно з травнем і становила 32,683 тис. грн/кв. м, при цьому в доларах ціна знизилася на 0,6%, – до 1250 дол./кв. м.