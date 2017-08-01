На "теплі кредити" в 2018 році можуть виділити 1,8 мільярда - Мінрегіон

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) пропонує в 2018 році направити на фінансування Фонду енергоефективності та програму "теплих" кредитів 1,8 мільярда гривень, повідомила прес-служба Мінрегіонбуду з посиланням на главу відомства, віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка.

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"На 2018-й ми подали в бюджетній резолюції 1,8 мільярда гривень на фінансування Фонду енергоефективності та програму "теплих кредитів". Крім того, близько 3 мільярдів гривень готовий надати Євросоюз", - цитує Зубко прес-служба.

Він також зазначив, що в рамках запуску Фонду енергоефективності у кожному обласному центрі будуть створені консультаційні центри з енергоефективності. "Їх основне завдання - давати рекомендації і правильні технічні рішення для впровадження комплексної термомодернізації будинку", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Верховна Рада прийняла закон про створення Фонду енергоефективності, що передбачає створення організаційної структури для ефективного використання коштів на термомодернізацію і енергетичну модернізацію житлового фонду.

Раніше Зубко повідомляв, що фінансування Фонду енергоефективності з 2018 по 2020 рік має становити 9 мільярдів гривень за рахунок коштів донорів та держбюджету.