В Україні набув чинності закон про обов'язкове встановлення лічильників на тепло і воду

Набуття чинності з 2 серпня закону про комерційний облік теплової енергії та водопостачання, який зобов'язує операторів інженерних мереж самостійно встановити прилади обліку (лічильники) там, де вони відсутні, значно підвищить енергоефективність країни.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

«Ще один крок до енергоефективності зроблено - українці платитимуть тільки за фактично спожиті обсяги комунальних послуг. Сьогодні набув чинності закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», який передбачає перехід на 100% облік споживання теплової енергії та водопостачання», - зазначив Гройсман.

За словами прем'єра, лічильники тепла мають бути встановлені впродовж року, гарячої та холодної води - впродовж року для нежитлових приміщень і впродовж двох років для житлових.

«Якщо оператор цього не зробить, на нього, а не на споживача, накладатимуть штрафні санкції. При цьому, у споживача залишається право самостійно купити лічильники. Але люди за це платити не зобов'язані. Встановлення лічильників дасть змогу українцям самостійно контролювати обсяги споживання води і тепла, і, отже, контролювати витрати на комунальні послуги», - наголосив очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Верховна Рада України ухвалила закон про комерційний облік комунальних послуг, яким передбачається обов'язкове встановлення будинкових приладів обліку (лічильників) споживання теплової енергії, гарячої та холодної води в нежитлових (до 1 жовтня 2017 року) і житлових (до 1 жовтня 2018 роки) будівлях.

Основна мета закону - це перехід на 100% облік споживання теплової енергії, гарячої та холодної води за допомогою лічильників, що унеможливить перекладання на населення наднормативних втрат монополістів.