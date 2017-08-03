Заповнюваність готелів Києва стала найвищою за чотири роки

Заповнюваність готелів в Києві за підсумками першого півріччя 2017 року зросла на 5,7% від рівня 2016 року і становила 48,5%, в той же час номінована в доларах середня вартість розміщення в готелях столиці за півроку знизилася на 2,6% – до 147 дол. за номер.

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Про це УНІАН повідомила прес-служба консалтингової компанії Jones Lang LaSalle (JLL) з посиланням на керівника департаменту готельного бізнесу JLL Тетяну Веллер.

«В цілому за 1 півріччя 2017 року середньоринкове завантаження якісного номерного фонду в Києві зросло до 45,8%. Це найвищий показник з 2013 року. Тоді у січні-червні було зайнято понад 48% номерів, однак обсяг пропозиції на ринку тоді був меншим. Нагадаю, що на початку 2014 року був відкритий Hilton на 262 номери, що є серйозним зростанням для невеликого ринку української столиці», - цитує Веллер прес-служба JLL.

При цьому експерт зазначила, що середня вартість розміщення (ADR) в гривні зростає, а у валюті знижується.

«Середній тариф в 1-му півріччі в гривнях трохи зріс - на 2,4%, до майже 4 тис. грн і знизився у валюті на 2,6%, до 147 дол., тоді як прибутковість на номер збільшилася в гривнях на 26,2%, до 2,7 тис. грн., і у валюті на 20%, до 67 дол. Це найвища дохідність у розрахунку на номер у київських готелях за 1 півріччя 2013 року, коли вона дорівнювала 103 дол.», - розповіла Веллер.

Вона також зазначила, що відновлення операційних показників готелів Києва можливе за умови збереження стабільної політичної ситуації.

«За умови збереження стабільної політичної ситуації в країні продовжиться поступове відновлення операційних показників готелів Києва. На цьому фоні вже кілька місяців ми спостерігаємо зростання впевненості інвесторів, професійних керуючих компаній і міжнародних брендів в готельному ринку української столиці. Це в першу чергу виражається у виході нових готельних проектів на ринок. До кінця року має з'явитися 664 номери під міжнародними брендами в різних категоріях. Вихід нової брендованої пропозиції збільшить конкуренцію на ринку, і може призвести до корекції показників готельного ринку в 2017-2018 роках», – цитує Веллер прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, заповнюваність готелів в Києві в 2016 році збільшилася на 15% порівняно з 2015 роком – до 40%, в той же час номінована в гривні середня вартість розміщення в готелях столиці за минулий рік зросла на 14% – до 3,8 тис. грн за номер.

Довідка УНІАН. JLL – компанія, що надає фінансові і комплексні послуги в галузі нерухомості. Річний обіг компанії становить 6 млрд дол. США, за вирахуванням прямих витрат – 5,2 млрд дол. США (на 31 грудня 2015 року). JLL має більше 280 корпоративних офісів у 80 країнах світу, штат компанії налічує більше 70 тис. співробітників. Портфель компанії становить 372 млн кв. м по всьому світу.