Ще 8 родин з Житомирщини отримають кошти на будівництво та придбання житла на селі в рамках програми "Власний дім"

Ще 8 родин з Житомирської області отримають кошти для будівництва, реконструкції або придбання житла на селі в рамках програми «Власний дім». Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 3 серпня, на засіданні обласної комісії під керівництвом голови ОДА Ігоря Гундича, повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

«Це саме та програма, яка потрібна нашій області. Вона користується попитом і завдяки їй молоді сім’ї мають змогу отримати власне житло. Будемо працювати над тим, аби збільшити фінансування цієї програми», – сказав Гундич.

Програма полягає в тому, що жителям області надається кредит на термін до 20 років, а молодим сім’ям, де вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років, або неповним сім’ям віком до 35 років – до 30 років із внесенням за користуванням ним плати у розмірі 3% річних, а на спорудження інженерних мереж - до 2 років.

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«Не думали, що так просто – подали документи, прийшли на співбесіду і нам погодили. А дізналися ми про це через мого колегу по роботі, який теж отримав кредит на будівництво через цю програму», – сказав на засіданні комісії позичальник пільгового кредиту, учасник АТО Олег Шиманський.

Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року 7 родин із Житомирської області, у тому числі 3 з них – сім’ї учасників АТО, отримали пільгові кредити на придбання чи будівництво житла на селі в рамках програми «Власний дім». Таким чином, цьогоріч в області вже скористалися цією програмою 15 родин.

Нагадаємо, в Україні діє Програма кредитування індивідуального житлового будівництва на селі.