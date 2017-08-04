Під Києвом дешевшає земля: експерти назвали найдешевші та найдорожчі райони

Середня вартість земельних ділянок під котеджне будівництво в передмісті Києва з 4 липня по 3 серпня знизилася на 1,69% - до 1 686 дол./сотка, повідомили УНІАН в консалтинговій компанії SV Development.

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«При цьому в області найдешевшим залишався Переяслав-Хмельницький район із середнім показником 566 дол./сотка, найдорожчим - Києво-Святошинський район, де середня ціна продажу становила 2 472 дол./сотка», - йдеться в повідомленні SV Development.

За даними компанії, зниження вартості землі під забудову в минулому місяці спостерігалося в усіх районах Київської області.

Найбільш істотне зниження спостерігалося в Бориспільському районі - на 2,35%, до 1868 дол./сотка, а найменше - в Іванківському районі - на 0,04%, до 665 дол./сотка.

Довідка УНІАН. SV Development - консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці та продажу землі житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.

В структуру SV Development входить агентство нерухомості SV Realty.