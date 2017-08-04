У Львові в два рази підвищили тарифи на вивезення сміття для населення

Виконком Львівської міськради погодив підвищення тарифів на вивезення сміття для населення в два рази – з нинішніх 70 копійок за кожен квадратний метр житлової площі до 1,4 грн. По-новому львів'яни почнуть платити з 1 вересня, пише Zaxid.net.

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"Коригувати тарифи треба системно і регулярно. Цю коригування тарифів ми повинні були робити в минулому травні або червні минулого, але, коли стався на полігоні весь цей процес, місто був у стресі. Ми прекрасно розуміємо, що, коли майданчики переповнені, виносити на виконком питання про коригування тарифів на вивезення було б не коректно, тому що людина має платити тоді, коли чисто, коли сміття вивезено. Тому перевізники більше року працювали собі у збиток. Вони не отримували тих коштів, які повинні були б отримувати, тому що зарплата зросла, паливо, інші витрати. Я розумію, що ці тарифи чітко прораховані і до них немає зауважень", - сказав мер Львова Андрій Садовий.

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Тарифи будуть відрізнятися в залежності від перевізника, який вивозить сміття з того чи іншого району. Вивезення тонни сміття складе 719-803 грн. Найнижча вартість вивозу сміття в ЛКП "Львовспецкоммунтранс" (719,9 грн за тонну), ТОВ "Санком-Львів" (742,9 грн), ТОВ "Спецавтотранс-Львів" (755,3 грн), ТОВ "АВЕ Львів" (785,9 грн). Вартість вивезення твердих побутових відходів приватними компаніями "Гринера" і "ДВ-Екосвіт" відрізняється приблизно на одну гривню (803,7 грн і 802 грн відповідно).

Тарифи на вивіз сміття зростуть також для бюджетних установ (з 753 до 842 грн за тонну) і для юридичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, Львівська міська рада прийняла рішення про передачу повноважень з вивезення сміття зі Львова облдержадміністрації. Напружена ситуація у Львові з вивозом побутових відходів з-за закриття Грибовицького сміттєзвалища триває з літа 2016 року.