Українці сплачуватимуть комуналку лише за показниками загальнобудинкового лічильника

Більше жодних норм споживання тепла на квадратний метр. Українці платитимуть тільки за лічильниками. В Україні почав діяти новий закон, який зобов'язує в кожному будинку мати загальнобудинкові лічильники на опалення, холодну і гарячу воду. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

Нині показник загальнобудинкового лічильника на тепло пропорційно розподіляється по всіх квартирах - відповідно до їхніх площ. Але новий закон торкнеться винятків, якщо частина квартир має індивідуальне опалення.

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Квартиру Людмили Побути гріє котел. Від центрального опалення сім'я відмовилася. І відтоді платить тільки за газ. Тепер закон зобов'яже її платити і за опалення місяць загального користування, і за втрати.

"Ми маємо свого котла. А платити за інший лічильник - це також у наших ніби інтересах. Хіба що це буде мізерна сума, яка не вдарить по нашому гаманцю. То може й нічого страшного", – говорить власниця квартири з індивідуальним опаленням Людмила Побута.

Інший випадок - якщо в квартирі температура нижча за норму. Помешкання Наталії Гиндюк - у самому кінці ланцюжка опалення. Тому кожного грудня вона викликає комісію, аби не платити за погану послугу. Закон каже, що тепер різницю фактичної температури і норми покриватимуть сусіди, у яких тепло.

"Наприклад, постійно буду скаржитися. У мене холодно. Вони подали теплоносій з більшою температурою. На верхніх поверхах стало спекотно. Вони почали відкривати вікна. На гігакалорій тепла пішло більше. А тепліше у мене не стало. Тобто ми все рівно витрачали тепло", – каже власниця кутової квартири Наталія Гиндюк.

Таким чином, аби таким як пані Наталі усе швидко полагодили, будуть зацікавлені усі сусіди. Слід буде полагодити систему опалення, щоб тепло розподілялося рівномірно, утеплити будівлю.

У нових будинках, де можливо поставити теплолічильники в кожній квартирі, вони стануть обов'язковими. Попри те, що коштують від 6 до 10 тисяч гривень. Їхні показники почнуть враховувати, коли з'являться бодай у половини мешканців. Інакше виникає плутанина.

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У Любові Морозової не було індивідуального лічильника. Терміново його поставила, бо на її однокімнатну квартиру почали списувати показники загального лічильника.

"Проблема через загальнобудинковий лічильник. Судячи з усього, ті приміщення, які не є житловими в нашому будинку, - це перший поверх, це підвал, надбудови. У нас є мансарди на 20 поверсі. За платіжками за той же лютий і березень, коли у мене вже стояв лічильник, то в мене за квартиру було 153 гривні, а загальнобудинковий лічильник - це ще 400-500 гривень", – розповідає мешканка квартири з індивідуальним лічильником Любов Морозова.

У кожному п'ятому будинку в Україні ще мають поставити загальні лічильники. Згідно з законом, це робитиме постачальник тепла. За два місяці до встановлення мусить попередити мешканців і назвати точну вартість. У середньому це 46 тисяч гривень. Суму розіб'ють на п'ять років і розділять між усіма мешканцями. Від послуг оператора можно відмовитися і зробити все самостійно. Головне - встигнути до 1 жовтня наступного року.