Два мільйони українських сімей до вересня отримають гроші за зекономлені субсидії - Розенко

Два мільйони українських сімей отримають монетизацію зекономлених за рахунок скорочення споживання електроенергії та газу субсидій, повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра Павла Розенка з посиланням на його виступ в ефірі одного з українських телеканалів.

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«Процес монетизації йде непросто, адже це перший досвід у цьому напрямку. Але я переконаний, що всі органи влади справляться із завданням і до 1 вересня всі 2 млн сімей, які мають право на монетизовану виплату, ці кошти отримають», - сказав віце-прем'єр.

За словами Розенка, монетизація субсидій є хорошим стимулом для економії енергоносіїв.

«Ідея часткової монетизації субсидій - це крок, який повинен показати, що в тому числі ті люди, які отримують субсидії, мають можливість і повинні мати стимул для того, щоб економно використовувати енергоносії, насамперед - газ і електроенергію», - підкреслив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Кабмін прийняв рішення про монетизацію суми зекономленої субсидії на оплату газу і електроенергії, яка, за попередніми розрахунками, торкнеться близько 1,5 млн українських сімей.

Максимальна сума коштів, які може отримати субсидіант, - 135 грн за заощаджену електроенергію та близько 700 грн за зекономлений обсяг газу.

За даними Державної служби статистики, жителям України в січні-червні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,74 млрд грн, що на 9,5% перевищує аналогічний показник 2016 року.