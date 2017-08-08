В Україні продовжує дорожчати будівництво

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-червні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросли на 12,4%, повідомляє Державна служба статистики.

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За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва нежитлових будівель – на 14,1%, а також у сфері зведення транспортних споруд – на 13,2%. Найменше збільшилася вартість будівельно-монтажних робіт у сфері зведення комплексних промислових споруд – на 10%.

При цьому вартість БМР в червні 2017 року порівняно з травнем зросла на 0,8% (у травні вартість по відношенню до квітня зросла на 0,5%).

Найбільше зростання цін на БМР у червні зафіксований у сфері будівництва житлових будинків – на 1%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році ціни на будівельно-монтажні роботи порівняно з 2015 роком зросли на 9,2%.