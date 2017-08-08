"Укрпошта" здаватиме нерухомість в оренду через Prozorro - планує збільшити дохід у 9 разів

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» до 2020 року планує збільшити дохід від оренди нерухомості в 9 разів – до 100 млн грн, повідомив директор з управління нерухомим майном та інфраструктурою "Укрпошти" Дмитро Сенниченко на брифінгу.

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Згідно з презентаційними матеріалами, поданими під час брифінгу, за 2016 рік «Укрпошта» отримала 11 млн грн від здачі в оренду нерухомості, до 2017 планується отримати 20 млн грн, в 2019 – 100 млн грн.

«Зростання доходу від десяти до двадцяти мільйонів цього року, в наступних - зростання від вісімдесяти до ста мільйонів грн - це наші розрахунки», - сказав Сенниченко.

Він зазначив, що в портфелі нерухомості «Укрпошти» понад 5 тис. об'єктів площею 1,2 млн кв. м, майже 220 тис. кв. м не використовуються у виробничому процесі компанії.

«Ми розробили стратегію використання нерухомості. Визначили, що нам буде потрібно в середньостроковій перспективі, і виділили ті об'єкти, які не задіяні в операційній діяльності, та прийняли рішення здавати їх в оренду», - сказав Сенниченко.

Директор з управління нерухомим майном та інфраструктурою "Укрпошти" повідомив, що здавати об'єкти нерухомості будуть через електронний майданчик Prozorro.Продажі.

«Ми постараємося здати їх в оренду через систему Prozorro.Продажі. Ми вивчали різні механізми передачі в оренду наших об'єктів і прийшли до висновку, що більш зрозумілого, логічнішого, конкурентнішого варіанту передачі об'єктів, ніж через систему Prozorro, немає», - сказав він.

За його словами, раніше, до корпоратизації «Укрпошти», дохід від здачі в оренду нерухомого майна розподілявся через Фонд держмайна. 70 відсотків доходу отримував Фонд держмайна, а 30 відсотків - «Укрпошта».

«Після корпоратизації, це дозволило нам отримувати дохід від оренди повністю, але й відповідальність тепер повністю на нас. Тепер ми відповідаємо за сплату податків на нерухомість, за передачу житлового фонду в органи місцевого самоврядування», - сказав Сенниченко.

Він додав, що «Укрпошта» вже почала укладати договори з регіональними Фондами держмайна про перенаправлення грошового потоку на підприємство.

Також Сенниченко повідомив, що сьогодні був виставлений перший лот у системі Prozorro.Продажі - ресторан з літньою терасою в конференц-холі «Зелена Буча».

Як повідомляв УНІАН, «Укрпошта» в січні-червні 2017 року отримало 359,8 млн грн чистого збитку проти 18,8 млн грн прибутку роком раніше.

У 2016 році «Укрпошта» отримала 188 млн грн чистого збитку проти 53 млн грн чистого прибутку роком раніше. Чистий дохід підприємства в 2016 році зріс на 15% і становив 4,5 млрд грн.

1 березня Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» завершило процес реорганізації і перетворилася в акціонерне товариство за зразком таких європейських поштових компаній, як Deutsche Post, Austria Post або PostNL.

«Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.

«Укрпошта» щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 млн поштових відправлень, 16 млн посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 млн переказів, а також доставляє понад 83 млн пенсій.