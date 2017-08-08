Фіскальна служба роз'яснила правила сплати податку на нерухомість і надання пільги

Державна фіскальна служба (ДФС) роз'яснила правила сплати податку на нерухомість і надання пільги власникам житла з посиланням на директора департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС Павла Дроняка.

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Згідно з повідомленням прес-служби, якщо нерухомість перебуває в частковій власності кількох осіб і поділена в натурі, то податок на нерухомість платитиме кожен власник за свою частку, а якщо нерухомість перебуває у загальній спільній власності кількох осіб і не розділена в натурі, то податок сплачуватиме один з власників за їх згодою.

Відзначається, що пільга зі сплати податку в такому випадку надається конкретному громадянинові на ті метри житлової нерухомості, які є його власністю як окремо зареєстровані в держреєстрі.

«Коли квартирою в 150 квадратних метрів у рівних частках володіють дві особи і дві частки вважаються в реєстрі як окремі об'єкти, кожному з них належить по 75 квадратних метрів. Оскільки Податковим кодексом передбачена пільга на 60 квадратних метрів для кожного власника, то обидва платитимуть тільки за «зайві» 15 квадратів», - цитує Дроняка прес-служба.

За його словами, якщо нерухомість не розділена в натурі і в реєстрі вважається як один об'єкт, яким володіють кілька осіб, тоді податком обкладатимуться 90 квадратних метрів, оскільки 150 квадратів зменшуються на пільгові 60. При цьому пільга надаватиметься лише одному з власників, на якого в держреєстрі зареєстрована квартира.

«Пільга надається незалежно від кількості квартир. Але при цьому пільги зі сплати податків не надаються на об'єкти, які використовуються власниками для отримання доходів. Наприклад, якщо в одній квартирі людина проживає, а іншу - здає в оренду або використовує як офіс для підприємницької діяльності, тоді за другу квартиру стягують податок без надання пільги», - повідомив Дроняк.

Як повідомляв УНІАН, податок на нерухомість було введено на початку 2015 року з набуттям чинності нового Податкового кодексу.

Ним оподатковуються квартири площею понад 60 квадратних метрів і будинки площею понад 120 квадратів. Оподаткуванню також підлягає загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частин (гаражі, господарські будівлі, майстерні, офісні приміщення тощо). У 2017 році платники сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за звітний 2016 рік.

Державна фіскальна служба очікує отримати 500 млн грн надходжень до місцевих бюджетів від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з фізичних осіб у 2017 році, що в 2,4 рази більше, ніж у 2016 році.

Надходження до місцевих бюджетів від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в 2016 році становили 1,419 млрд грн, що в 1,9 раза більше, ніж за 2015 рік.