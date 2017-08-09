У шести районах Києва відключили гарячу воду

Енергогенеруюча компанія «Київенерго», яка постачає теплову та електричну енергію споживачам столиці, з 8 по 23 серпня відключає від гарячого водопостачання низку будинків у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському, Солом'янському та Дніпровському районах Києва у зв'язку з проведенням гідравлічних випробувань тепломереж у рамках підготовки до наступного опалювального сезону.

Читайте такожУ Києві знову подорожчає гаряча вода

Як повідомила прес-служба компанії, з 8 по 15 серпня гаряче водопостачання тимчасово припинене для 868 житлових будинків, 15 лікувальних установ, 40 шкіл, 223 відомств у Деснянському районі, для 492 житлових будинків, 11 лікувальних установ, 23 шкіл, 156 відомств у Дніпровському районі, для 158 житлових будинків, 9 лікувальних установ, 5 шкіл, 152 відомств у Шевченківському районі, 1 школи, 2 відомств у Солом'янському районі.

Крім цього, з 8 по 22 серпня у зв'язку з гідравлічними випробуваннями гаряче водопостачання тимчасово припинене для 377 житлових будинків, 11 лікувальних установ, 18 дитячих садків, 15 шкіл, 189 відомств у Солом'янському районі, для 639 житлових будинків, 6 лікувальних установ, 51 дитячого садка, 32 шкіл, 233 відомств в Оболонському районі.

З 9 по 23 серпня гаряче водопостачання тимчасово припинене для 266 житлових будинків, 10 шкіл, 95 відомств у Дарницькому районі.

Читайте також"Київенерго" Ахметова лякає мешканців столиці зривом опалювального сезону

Кияни можуть уточнити терміни проведення гідравлічних випробувань на кожній окремо взятій вулиці міста на офіційному сайті «Київенерго».

У компанії відзначили, що гідравлічні випробування - це метод діагностики тепломереж, який «Київенерго» застосовює кожного міжопалювального періоду з квітня по серпень. Графік випробувань погоджує Київська міська держадміністрація.

«Гідравлічні випробування дозволяють виявити і відремонтувати найбільш зношені ділянки мереж, запобігши появі пошкоджень у холодну пору року. Випробування здійснюються тепломережною водою температурою до +40 градусів з підвищеним на 25% тиском. Тому технологічно неможливо випробувати тепломережу без відключення гарячої води», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена ​​електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена ​​електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання і 183 котельнях. Загальна встановлена ​​потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі). Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і держава (25% акцій).