У шести районах Києва відключили гарячу воду
Кияни можуть уточнити терміни проведення гідравлічних випробувань на кожній окремо взятій вулиці міста на офіційному сайті «Київенерго».
Енергогенеруюча компанія «Київенерго», яка постачає теплову та електричну енергію споживачам столиці, з 8 по 23 серпня відключає від гарячого водопостачання низку будинків у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському, Солом'янському та Дніпровському районах Києва у зв'язку з проведенням гідравлічних випробувань тепломереж у рамках підготовки до наступного опалювального сезону.
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Як повідомила прес-служба компанії, з 8 по 15 серпня гаряче водопостачання тимчасово припинене для 868 житлових будинків, 15 лікувальних установ, 40 шкіл, 223 відомств у Деснянському районі, для 492 житлових будинків, 11 лікувальних установ, 23 шкіл, 156 відомств у Дніпровському районі, для 158 житлових будинків, 9 лікувальних установ, 5 шкіл, 152 відомств у Шевченківському районі, 1 школи, 2 відомств у Солом'янському районі.
Крім цього, з 8 по 22 серпня у зв'язку з гідравлічними випробуваннями гаряче водопостачання тимчасово припинене для 377 житлових будинків, 11 лікувальних установ, 18 дитячих садків, 15 шкіл, 189 відомств у Солом'янському районі, для 639 житлових будинків, 6 лікувальних установ, 51 дитячого садка, 32 шкіл, 233 відомств в Оболонському районі.
З 9 по 23 серпня гаряче водопостачання тимчасово припинене для 266 житлових будинків, 10 шкіл, 95 відомств у Дарницькому районі.
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Кияни можуть уточнити терміни проведення гідравлічних випробувань на кожній окремо взятій вулиці міста на офіційному сайті «Київенерго».
У компанії відзначили, що гідравлічні випробування - це метод діагностики тепломереж, який «Київенерго» застосовює кожного міжопалювального періоду з квітня по серпень. Графік випробувань погоджує Київська міська держадміністрація.
«Гідравлічні випробування дозволяють виявити і відремонтувати найбільш зношені ділянки мереж, запобігши появі пошкоджень у холодну пору року. Випробування здійснюються тепломережною водою температурою до +40 градусів з підвищеним на 25% тиском. Тому технологічно неможливо випробувати тепломережу без відключення гарячої води», - йдеться в повідомленні.
Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.
Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.
Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання і 183 котельнях. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі). Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і держава (25% акцій).