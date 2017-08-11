Земельний пай або авто не скасовує права на субсидію – Кабмін

Наявність будь-якого майна, в тому числі авто або земельних паїв, не скасовує право на отримання субсидії, повідомляється на урядовому порталі.

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Згідно з повідомленням, при розрахунку розміру субсидії враховується дохід, який приносить майно. Якщо пай не здається в оренду, то дохід відсутній. Однак, це не означає, що сім'я позбавляється можливості скористатися безповоротної державної допомоги в оплаті комунальних послуг.

"Наприклад, особа отримує пенсію в розмірі 1400 гривень. При цьому має земельний пай, який умовно приносить йому дохід 2000 гривень на рік. Таким чином дохід цієї особи на рік становить 18 800 гривень. При розрахунку субсидії береться його середньомісячний дохід - тобто 1566 гривень (18 800/12 місяців). Він ділиться на прожитковий мінімум - 1399 гривень, ділиться ще на 2 (базовий коефіцієнт) і множиться на 15% (згідно з формулою розрахунку субсидії)", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що, оформивши субсидію, комунальні витрати цієї особи становлять лише 8,4% від сукупного доходу. Тобто, 131 гривню на місяць особа платитиме за комуналку самостійно, решту - заплатить держава.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, жителям України в січні-червні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,74 мільярда гривень, що на 9,5% перевищує аналогічний показник 2016 року.

Перепризначення субсидій для українців на опалювальний період 2017 року буде здійснюється в автоматичному режимі без необхідності повторного звернення громадян. На 27 липня 2017 року перепризначена 80% субсидій.

За словами директора Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України Віталія Музиченко основним критерієм, за яким житлова субсидія не призначається, є одноразова покупка на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. Однак і тут є винятки, зокрема, оплата дорогого лікування будь-якого з членів сім'ї та оплата освіти дітей.