Нові тарифи: з наступного тижня кияни почнуть отримувати платіжки з підвищеною в 1,5-2 рази квартплатою

Жителі Києва з 14 серпня почнуть отримувати комунальні квитанції зі збільшеним тарифом на послуги з утримання багатоквартирних будинків та прибудинкових територій.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв на прес-сніданку, темою якого була робота ЖЕДів Києва та нові тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій.

«Вже з наступного тижня кияни почнуть отримувати платіжки з новими цінами на послугу з утримання будинків та прибудинкових територій. Новий середньозважений тариф становитиме 5,8 грн/м кв», - сказав Пантелєєв.

За словами чиновника, причинами зростання цін стали семикратне збільшення вартості електроенергії, зростання майже в 5 разів цін на паливно-мастильні матеріали, збільшення вартості вивезення сміття та ін.

«Однак, розуміючи, що у людей залишається ряд питань до якості послуг, ми почали впровадження планів підвищення рівня сервісу», - додав Пантелєєв.

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Як повідомляв УНІАН, влада Києва розпорядженням №668 від 6 червня 2017 року затвердили нові тарифи на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

У записці до розпорядження зазначається, що нові тарифи передбачені для 8 тис. 327 будинків столиці (житловий фонд Києва в цілому налічує близько 11 тис. багатоповерхових житлових будинків), які обслуговуються 10 суб'єктами господарювання комунальної власності (керуючими компаніями з обслуговування житлового фонду всіх 10 районів столиці).

Середній розмір тарифу для цих будинків становить 6,43 грн за 1 кв. м з ПДВ. Влада міста залишає можливість населенню платити за послугу за стимулюючим тарифами - 10% знижки (така ж діє і сьогодні), якщо оплата здійснюється до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим.

На сьогодні середня ціна за обслуговування 1 кв. м у столиці становить від 3 до 5 гривень залежно від керуючої компанії.