У Житомирі підряднику доручили прискорити реконструкцію стадіону "Полісся"

За дорученням голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича підрядник має прискорити роботи з реконструкції стадіону «Полісся» у Житомирі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

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Як зазначається у повідомленні, відповідний графік з термінами виконання робіт вже затверджений керівником області та попередньо узгоджений з підрядниками та постачальниками матеріалів.

Детальніше про це УНІАН повідомив директор департаменту містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ облдержадміністрації Роман Щебетов.

«За дорученням голови ОДА Ігоря Гундича, будівництво та реконструкція на стадіоні прискорена. Реалізація проекту була розрахована до кінця цього року, але тепер маємо встигнути до 1 листопада. Зараз роботи ведуться відповідно до затвердженого графіка. За виконанням робіт буде проводитися щотижневий моніторинг та контроль», – зазначив Щебетов.

За його словами, на сьогодні вже вбудована дренажна система, влаштовано автоматичний полив, поверхневе водовідведення, проведено підготовку під покриття для бігових доріжок. Футбольне поле покривають піщаним ґрунтом, після чого додаватиметься торф та вкладатиметься зелене покриття.

Також за дорученням голови ОДА Гундича прискорено початок робіт з третьої черги реконструкції стадіону – вхідної арки, вуличних вбиралень, кортів, тощо.

Тільки у цьому році на реконструкцію центрального стадіону «Полісся» виділено близько 20 млн грн з державного та місцевого бюджетів.