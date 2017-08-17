Гройсман закликав місцеві органи влади модернізувати теплове господарство

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав місцеві органи влади активно працювати над проведення модернізації теплового комунального господарства в різних регіонах України. Таку позицію він висловив під час селекторної наради в Миколаєві, яке було присвячене питанням підготовки до нового опалювального сезону.

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"Модернізація всього теплового господарства, витрати на підтримку якого мають велику питому вагу в структурі оплати житлово-комунальних послуг, – це також питання персональної відповідальності. Розмова йде про модернізації теплокомуненерго (нові котли, системи управління, нові мережі, індивідуальні теплові пункти, утеплення будинків) – це питання вашої щоденної роботи", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в результаті внесення змін у законодавство з середини травня 2017 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, передала повноваження щодо формування та затвердження тарифів на водопостачання, водовідведення і теплопостачання місцевим органам самоврядування. Також вони отримали повноваження затверджувати тариф для теплокомуненерго, які відмовилися від газу і перейшли на виробництво теплової енергії з альтернативних джерел.