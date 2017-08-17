Понад 70% українських будинків мають загальнобудинкові лічильники тепла - Зубко

Рівень оснащеності будинків загальнобудинковими приладами обліку теплової енергії становить 70,4%. Про це повідомляє прес-служба Кабміну, посилаючись на слова віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

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За словами Зубка, найбільша кількість оснащених будинків приладами обліку теплової енергії в Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях, а найменше - в Донецькій, Луганській, Тернопільській областях, які сьогодні є аутсайдерами цього процесу".

Віце-прем'єр звернув увагу голів держобладміністрацій на те, що необхідно вийти на показник 100% обліку теплової енергії, яка постачається до будинку.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Верховна Рада України прийняла закон про комерційний облік комунальних послуг, яким передбачається обов'язкове встановлення будинкових приладів обліку (лічильників) споживання теплової енергії, гарячої та холодної води в нежитлових (до 1 жовтня 2017 року) та житлових (до 1 жовтня 2018 року) будівлях.

Основна мета закону - це перехід на 100% облік споживання теплової енергії, гарячої та холодної води за допомогою лічильників, що зробить неможливим перекладання на населення наднормативних втрат монополістів.