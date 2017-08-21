У компанії URSA - зміна власника

Угода є вигідною для обох компаній. В результаті придбання URSA, Xella розширить свій портфель відомим брендом будматеріалів на основі мінерального волокна, що дозволить комбінувати продукти і пропонувати споживачам комплексні інноваційні рішення в сфері енергозбереження. Окрім того, за своїми розмірами, структурою управління і країнам присутності, компанії Xella і URSA дуже схожі, що забезпечить успішний спільний розвиток у майбутньому. Компанія URSA буде розвиватися як окрема бізнес-структура в складі Xella Group, як і раніше фокусуючись на задоволенні потреб клієнтів у якісних ізоляційних матеріалах.

Як заявив Пепін Дінандт, виконавчий директор URSA: «Цей крок додасть важливого імпульсу нашій стратегії зростання». У свою чергу, Йохен Фабріціус, виконавчий директор Xella Group зазначив: «Ми високо цінуємо досягнення керівництва і співробітників URSA. Xella буде надавати всіляку підтримку URSA».

Обидві компанії будуть і надалі докладати зусиль у напрямку створення сучасних, енергоефективних і екологічно безпечних будівельних матеріалів.

Інформаційна довідка

Компанія Xella займається розробкою, виробництвом і просуванням на ринку будівельних матеріалів, стінових панелей, вапна і вапняних продуктів. За підсумками 2016 року, обсяг продажів компанії склав 1,33 млрд. Євро, а прибуток (EBITDA) - близько 280 млн. Євро. Компанія володіє 95 заводами в 20-ти країнах світу, і має мережу торгівельних організацій в 30-ти країнах. Кількість працівників - 5,9 тис. осіб. Компанії належать такі відомі бренди, як Ytong, Hebel, Silka (пінобетон, силікатна цегла), Multipor (негорюча мінеральна ізоляція), Fermacell (облицювання стін), Fels (продукція з вапна).

Компанія URSА - один з найбільших в Європі виробників тепло- і звукоізоляційних матеріалів на основі мінерального волокна (URSA GEO, URSA PUREONE, URSA TERRA) і екструдованого піноплістиролу (XPS). Компанія має 13 виробничих центрів, стратегічно вигідно розташованих по всій Європі. В Україні бренд URSA присутній понад 20 років. За цей час продукція URSA стала популярною серед фахівців і кінцевих споживачів, отримала репутацію якісних, надійних, екологічно безпечних і зручних в роботі матеріалів.