"Нафтогаз" просить Міненерговугілля визначити ціну на газ для населення на опалювальний сезон

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" просить Міністерство енергетики та вугільної промисловості визначити та опублікувати значення ціни на природний газ, яка буде використовуватися держхолдингом для реалізації "блакитного" палива населенню і теплопостачальним компаніям в опалювальному сезоні 2017-2018 років. Таку заяву опублікувала прес-служба "Нафтогазу".

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"Ціни на газ для населення не залежать від розрахунків або бажання "Нафтогазу". Ми маємо користовувати ціну реалізації газу, яка визначена постановою Кабінету міністрів №187. Згідно з цим документом, ціну на газ на наступний сезон має розраховувати і публікувати Міненерговугілля до 1 липня. Ми просимо міністерство опублікувати цю цифру як можна швидше, щоб всі постачальники тепла встигли укласти договори і вчасно розпочати опалювальний сезон", - наводяться в повідомленні слова голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Згідно з повідомленням, "Нафтогаз" щорічно в липні укладає договори на постачання газу з більш ніж 1 тисячі теплопостачальних організацій, які використовують "блакитне" паливо для генерації теплової енергії протягом опалювального сезону. Таким чином, офіційна публікація ціни дозволить розпочати процедуру укладення договорів з теплокомуненерго і є важливою для своєчасного початку опалювального сезону.

За інформацією прес-служби, відсутність затвердженої ціни на газ також впливає на показники фінансового плану "Нафтогазу" і його дочірніх компаній.

"Нафтогаз" розраховує свої планові показники, використовуючи формулу, яка міститься в постанові №187, та не має юридичних підстав для перегляду затвердженого урядом фінансового плану компанії до внесення змін у постанову Кабміну", - заявили в компанії, додавши, що до визначення ціни держхолдинг також не може сформувати проекти фінансових планів на 2018 рік.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні уряду 19 липня не був прийнятий запропонований фінплан "Нафтогазу" на 2017 рік. Члени уряду виступили проти зростання ціни на газ (на 19%), яку передбачав цей план, і доручили його доопрацювати за участю профільних міністерств. У свою чергу в "Нафтогазі" відзначили, що холдинг не пропонував підвищити ціну, а лише використав методику ціноутворення, яка враховує ціни на газ на європейському ринку, раніше затверджену Кабміном.

За інформацією Міненерговугілля, підстав для зростання ціни на газ для населення в наступному опалювальному сезоні немає. Також прем'єр-міністр Володимир Гройсман 17 серпня заявив, що Кабмін не буде підвищувати ціни на газ для потреб населення і теплокомуненерго на період опалювального сезону 2017-2018 років.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС. До його складу входить компанія-оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз", оператор нафтотранспортної інфраструктури "Укртранснафти" і найбільша газодобувна компанія "Укргазвидобування".