Добудувати міст у Запоріжжі заважає застаріла проектна документація - Гройсман

Добудувати новий мостовий перехід через Дніпро в Запоріжжі, будівництво якого було розпочато в 2004 році, заважає застаріла проектна документація. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в п'ятницю.

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"Щодо добудови мосту в Запоріжжі. Ми виділили 250 мільйонів гривень на будівництво цього мосту. Кошти є. Там є одна проблема технічного характеру, яка не дає використовувати ці кошти. Це проблема проектної документації, яка застаріла і яку треба оновлювати, а для оновлення необхідно зупинити роботи з будівництва", - сказав він.

За словами Гройсмана, роботи по оновленню проектної документації мосту ведуться.

"Вчора було доручення оновити документацію і продовжити добудову цього мосту. Ми й наступного року передбачимо кошти на добудову цього мосту", - підкреслив голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, проект будівництва мостових переходів через Дніпро в Запоріжжі був затверджений Держкомітетом будівництва і архітектури в 2002 році. Будівництво двох мостів, які мали з'єднати лівобережну частину Запоріжжя з островом Хортиця і Хортицю - з правобережною частиною міста, планувалося здійснити до 2010 року. Однак чиновники і підрядчики (яких неодноразово змінювали) заявляли про проблеми з фінансуванням, через що терміни завершення робіт зміщувалися, а вартість зростала. На сьогоднішній день виконані практично у повному обсязі тільки під'їзні шляхи до мостових переходів і транспортні розв'язки. Мостів немає - побудовані опори і незначна частина мостових конструкцій.

Раніше в уряді розраховували, що Україна в 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 роком - до 30 мільярдів гривень. При цьому 15 мільярдів гривень повинні були бути забезпечені за рахунок бюджету, а ще 15 мільярдів гривень - від репрофайлинга ОВДП у портфелі НБУ.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 мільярдів гривень із заявлених урядом близько 20 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.