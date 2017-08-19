Неточності в платіжках: "Київводоканал" просить розраховуватися за липень по лічильникам

У "Київводоканалі" попереджають жителів столиці, що нарахування за послуги водопостачання та водовідведення у деяких платіжних повідомленнях за липень можуть не відповідати фактичним обсягам споживання.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПАТ "АК "Київводоканал".

"У разі неточності з нарахуваннями в платіжці, просимо розрахуватися за послугу згідно з фактичним споживанням - вказавши в графі до сплати суму, відповідну реальним обсягам, помноженим на діючий тариф", - наголошується в повідомленні.

Неточності з сумою оплати, яка вказується в платіжці, на підприємстві пояснюють вірогідним збоєм в деяких банківських установах при внесенні даних показань лічильників.

У разі невідповідності споживачам радять звернутися до будь-9 районних центрів КК "Центр комунального сервісу" (ЦКШ), які приймають людей, незалежно від місця проживання. Прийом здійснюється 6 днів на тиждень, включаючи суботу.

Також у всіх районах міста діють близько 60 додаткових точок обслуговування. Отримати консультацію і вирішити питання з нарахуванням можна в центрах обслуговування "Київводоканалу". Адреси та графік роботи на сайті підприємства (кнопка "Для дому").

Крім того, "Київводоканал" звертає увагу, що, згідно із законом "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", який набув чинності 2 серпня, абоненти мають надавати постачальникам показання приладів обліку.

"У разі відсутності актуальних даних, нарахування будуть проводити за показами загальнобудинкового приладу обліку або за розрахунковими даними", - попереджають на підприємстві.

Зазначається також, що оплата приймається до 31 серпня включно.