"Київводоканал" обіцяє до вересня виправити помилки в платіжках

"Київводоканал" обіцяє до наступного місяця максимально виправити помилки в системі нарахувань за послуги, які він надає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор розрахункового департаменту пат "АК Київводоканал" Валерій Люлін на брифінгу, присвяченому питанню оплати комунальних послуг за фактичними обсягами споживання і некоректних платіжних доручень, які отримали кияни.

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Він зазначив, що Київ протягом року переводиться на нову систему нарахувань за послуги, яка передбачає постійне відображення та облік актуальних показників квартирних лічильників. З цим він і пов'язує випадки некоректних цифр в платіжках, які отримали кияни.

"Раніше також таке було (про велику кількість звернень щодо незрозумілих цифр в платіжках - УНІАН). Поступово Київ переходив на розрахунок згідно з показами лічильників і кожен місяць виникали у когось проблеми. Щомісяця близько 30 тисяч споживачів ми приймаємо і коригуємо нарахування. Зараз, можна сказати, що це остання хвиля помилок, думаю з вересня вони будуть йти значно на спад", - сказав Люлін.

За його словами, кияни можуть платити за фактичними показами лічильника, але обов'язково відображати їх у платіжних документах. "Київводоканал" у свою чергу зобов'язується здійснювати перерахунок.

"Кожен день ми аналізуємо помилки і готуємося до наступного місяця їх максимально виправити", - запевнив директор розрахункового департаменту "Київводоканалу".

Зокрема, Люлін повідомив, що зараз компанія з'ясовує ситуацію з квитанціями 7 тисяч споживачів, які отримали нарахування за нібито спожиті 50 кубометрів води, при тому що середня норма споживання становить 3-5 кубометрів.

"За нашими підрахунками, близько 7 тисяч споживачів цього місяця отримали нарахування приблизно по 50 кубометрів, хоча вони передавали показання лічильників. Ми зараз з'ясовуємо цю ситуацію. І я думаю, автоматично ми зробимо перерахунок, якщо були передані правильні показники. Зараз можна заплатити за фактичне споживання", - сказав він.

Люлін зазначив, що більшість киян є сумлінними платниками, тому "Київводоканал" сподівається, що й цього місяця проплати будуть, як завжди, на високому рівні.

"Ми очікуємо дисциплінованості від киян, що всі рахунки будуть оплачені. У нас на рівні 87-90% в середньому кожен місяць оплата", - сказав він, звернувши увагу, що для зручності споживачів для передачі показань лічильників підприємство впроваджує нові сервіси.

"З цього місяця на сайті "Київводоканалу" відкривається "Особистий кабінет" для споживачів. Там можна буде побачити всю історію своїх нарахувань, сплати, і будуть показання лічильників. Також можна передавати показники лічильників через Call-центр. З цього місяця будуть працювати Вайбер-бот і Телеграм-бот - це також нові сервіси, які ми запускаємо для зручності нашим споживачам. Ми рекомендуємо максимально по електронних каналах працювати", - сказав Люлін.

За його словами, налагоджується і система передачі показань через банківські установи.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня "Київводоканал" попередив про неточності в деяких платіжках за липень і попросив споживачів розрахуватися за фактичними показами своїх лічильників.

Неточності з сумою оплати, яка вказується в платіжці, на підприємстві пояснюють можливим збоєм в деяких банківських установах при внесенні даних показань лічильників.

У разі невідповідності, споживачі можуть звертатися до будь-якого з 9 районних центрів КК "Центр комунального сервісу" (ЦКШ), які приймають людей незалежно від місця проживання. Прийом здійснюється 6 днів на тиждень, включаючи суботу.

Також у всіх районах міста діють близько 60 додаткових точок обслуговування. Отримати консультацію і вирішити питання з нарахуванням можна в центрах обслуговування "Київводоканалу". Адреси та графік роботи на сайті підприємства (кнопка "Для дому").

"Київводоканал" звертає увагу, що згідно із Законом "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", який набув чинності 2 серпня, абоненти повинні надавати постачальникам показання приладів обліку.

"У разі відсутності актуальних даних, нарахування будуть проводити за показами загальнобудинкового приладу обліку або за розрахунковими даними", - попереджають на підприємстві.

Повідомляється також, що оплата приймається до 31 серпня включно.