Більше 2600 об'єктів будівництва введено в експлуатацію онлайн - Гройсман

Понад 2600 об'єктів будівництва вже введено в експлуатацію онлайн за допомогою електронних сервісів без єдиного відвідування контролюючих органів.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Сьогодні хочу звернути увагу бізнесу та громадян на електронні послуги в містобудівній сфері - 80% усього будівництва в Україні можна починати вводити в експлуатацію онлайн. І цими можливостями вже скористалися при будівництві понад 2600 об'єктів", - написав прем'єр.

За словами Гройсмана, електронні послуги стосуються найбільш популярних об'єктів (категорії CC1): приватна забудова, малоквартирні будинки, адміністративно-побутові будівлі малого й середнього бізнесу.

"До кінця року плануємо ввести е-послуги для інших об'єктів нерухомості", - написав прем'єр-міністр.

Він зазначив, що уряд веде постійну роботу над впровадженням різних онлайн сервісів. За його словами, уряд визначив понад 100 пріоритетних адміністративних послуг, які повинні надаватися онлайн.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня Європейський Союз, Швеція та Естонія повідомили про інвестування 5,7 млн євро в масштабний чотирирічний проект електронного уряду «Підтримка електронного уряду для децентралізації в Україні (EGOV4UKRAINE)» програми U-LEAD, який покращить взаємодію органів влади.

Того ж дня Європейський Союз спільно зі Шведським агентством міжнародного розвитку (Sida) заявив про надання 800 тис. євро 24 об'єднаним територіальним громадам України на створення центрів адміністративних послуг у 2017 році.

Довідка УНІАН. Програма U-LEAD передбачає розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку, й фінансується ЄС та окремо Німеччиною, Швецією, Данією та Польщею. Мета програми - підтримка уряду України у впровадженні реформи децентралізації.

Як повідомляв УНІАН, фіскальна служба роз'яснила правила сплати податку на нерухомість і надання пільги. У відомстві зазначили, що якщо нерухомість знаходиться в частковій власності кількох осіб і поділена в натурі, то платити податок на нерухомість буде кожен власник за свою частку.