Сума призначених субсидій з початку року зросла на 19% - Держстат

Жителям України в січні-липні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму більше 3 мільярдів гривень, що на 18,9% перевищує аналогічний показник 2016 року, повідомляє Державна служба статистики України.

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Зокрема, у міській місцевості субсидії призначені на суму 2,15 мільярда гривень, у сільській – 917,6 мільйона гривень.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-липні були призначені 5,918 мільйона сімей (87,1% звернулися за субсидією). В міській місцевості субсидії призначені на 4 мільйони сімей, у сільській – 1,888 мільйона сімей. Порівняно з січнем-липнем 2016 року кількість сімей, яким призначено субсидії, зросла на 18,5%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у липні 2017 року порівняно з липнем минулого року зменшився на 15% – до 145,9 гривні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, жителям України в січні-червні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 2,74 мільярда гривень, що на 9,5% перевищує аналогічний показник 2016 року.

Жителям України у 2016 році були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 5,7 мільярда гривень, що на 58%, або на 3,3 мільярда гривень, що більше, ніж у 2015 році.