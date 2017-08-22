Кабмін змінив умови призначення субсидій на комуналку

Кабмін вніс зміни до правил надання житлових субсидій населенню. Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на постанову №609 від 18.08.2017 року, опубліковану на урядовому порталі.

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Документ передбачає, що заявники на отримання субсидій повинні подавати декларації про свої доходи не за останній рік, а за півроку.

Також передбачили можливість призначення субсидії недієздатній особі за заявою опікуна, врегулювали питання виплати призначеної субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу у разі смерті особи, якій було призначено субсидію.

Споживачам, які заборгували за комунальні послуги суму в 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (нині це 340 гривень), субсидію на наступний період не подовжать. Потрібно буде або сплатити борг, або домовитися з постачальником послуг про його реструктуризацію.

Крім того, змінили соціальні нормативи споживання газу для побутових потреб, за відсутності лічильників (це своєю чергою зменшить суми субсидій):

- за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання було 4,4 кубометра на одну особу на місяць, а стало – 3,3 кубометра;

- за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача було 7,1 кубометра на одну особу на місяць, стало – 5,4 кубометра;

- за наявності газової плити та газового водонагрівача було 14 кубометрів на одну особу на місяць, стало – 10,5 кубометра.