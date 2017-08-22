Будівельні підприємства України збільшили обсяги робіт на 24%

Будівельні підприємства України в січні-липні 2017 року збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 24,2% – до 44,2 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, за даними Держстату, обсяги робіт з будівництва будівель за звітний період збільшилися на 20% – до 23,2 мільярда гривень, у тому числі по будівництву житлових будинків – на 15,3%, до 11,9 мільярда гривень, з будівництва нежитлових будівель – на 25,7%, до 11,3 мільярда гривень. Роботи з будівництва інженерних споруд зросли на 29,5% – до 20,96 мільярда гривень.

У Держстаті зазначають, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-липні становлять 77,8% від загального обсягу, тоді як роботи по капітальному та поточному ремонту – 12,3% і 9,9% відповідно.

Згідно з повідомленням, будівельні підприємства Києва за звітний період збільшили обсяги робіт на 28,8% – до 11,34 мільярда гривень, виконавши 25,7% від загального обсягу робіт в країні.

У повідомленні Держстату наголошується, що зазначені дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у січні-червні 2017 року збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 24,6% – до 36 мільярдів гривень.

У 2016 році українські будівельні підприємства збільшили обсяги робіт порівняно з 2015 роком на 13,1% – до 70,9 мільярда гривень, а в 2015 році – знизились на 14,9%, до 55,9 мільярда гривень.