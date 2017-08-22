Введення в експлуатацію житла в Україні збільшилося на 56%

Показник введення в експлуатацію житла в Україні в січні-червні 2017 року зріс на 56,2% порівняно з тим же періодом 2016 року і становить 5,139 мільйона квадратних метрів, повідомила Державна служба статистики.

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Зазначені показники наведені без урахування тимчасово окупованій території Криму та частині зони проведення антитерористичної операції на сході України.

Згідно з даними Держстату, у містах введено в експлуатацію 3,837 мільйона квадратних метрів, у сільській місцевості - 1,301 мільйона квадратних метрів. При цьому 35,8% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 63,7% - у будинках із двома й більше квартирами та 0,5% - у гуртожитках.

У Києві та області, а також у Львівській, Одеській і Івано-Франківській областях в січні-червні 2017 року введено в експлуатацію 56,1% загального обсягу житла. Зокрема, у Києві введено в експлуатацію 983,9 тисячі квадратних метрів житла (19,1% від загального обсягу), а в Київській області 876,6 тисячі квадратних метрів житла (17,1% від загального обсягу).

Також повідомляється, що загалом було прийнято в експлуатацію 66,140 тисячі квартир, при цьому в містах – 53,758 тисячі квартир, у сільській місцевості - 12,382 тисячі. Середня площа квартир становить відповідно 68,8 квадратних метрів і 102,4 квадратних метрів.

Найкращі показники зростання в січні-червні зафіксовано в Луганській області (в 4 рази до 8,5 тисячі квадратних метрів) і в Києві (в 3,3 рази до 983,9 тисячі квадратних метрів).

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році порівняно з 2015 роком показник введення в експлуатацію житла в Україні скоротився на 15,2% – до 9,367 мільйона квадратних метрів.