Українці за три роки отримали "теплих" кредитів на 4 мільярди

Банки, які уповноважені видавати "теплі кредити", з початку запуску такого кредитування (середина жовтня 2014 року) до 21 серпня 2016 року видали населенню 320 тисяч кредитів на термомодернізацію і заходи з підвищення енергоефективності у житловому секторі на загальну суму понад 4 мільярда гривень.

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Про це повідомили у прес-службі Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження.

Зокрема, найбільшою популярністю користується утеплення індивідуального житла. Цим напрямом програми скористалися близько 210 тисяч сімей, залучивши на енергоефективні матеріали та обладнання 3,5 мільярда гривень.

Понад 21 тисяч приватних домогосподарств отримали в банках 367 мільйона гривень на встановлення твердопаливних котлів.

Більше тисячі ОСББ та ЖБК, а це близько 80 тисяч родин, стали учасниками програми, одержавши в банках 178,3 мільйона гривень на впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхівках.

Як повідомляв УНІАН, механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання та матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання та матеріали для ОСББ і житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, які отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.

Місцеві органи влади також підключаються до цієї програми й розробляють власні програми з відшкодування населенню частини тіла кредиту або відсотків на реалізацію енергоефективних заходів. Це дозволяє населенню брати участь відразу в декількох програмах енергоефективності.