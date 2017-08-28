У "Київенерго" Ахметова підрахували, скільки мільярдів столиця заборгувала компанії

Заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед ПАТ «Київенерго» станом на 1 серпня склала 3,6 млрд грн.

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Про це повідомили у відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ «Київенерго».

Згідно з інформацією, найбільшу заборгованість за тепло, опалення і гарячу воду мають населення і ЖЕО столиці – 1,4 млрд грн та 761 млн грн відповідно.

"Критична ситуація з розрахунками за опалення і гарячу воду зберігається в Деснянському (188,5 млн грн) і Святошинському (183,5 млн грн) районах.

Сумарна заборгованість населення за опалення і гарячу воду перед "Київенерго" на 1 серпня 2017 склала 1,4 млрд грн. Заборгованість жителів столиці за опалення становить 874,1 млн грн, борг за гарячу воду – 538,9 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У компанії також повідомили, що у перерахунку на одного жителя району найбільші борги перед компанією за опалення і гарячу воду мають жителі Печерського району – 2,7 тис. грн.

У той же час, серед житлових будинків максимальну заборгованість накопичили споживачі Подільського району – 5,8 млн грн (вул. Вишгородська, 45), Печерського – 2,8 млн грн (вул. Євгена Коновальця, 44а) та Солом'янського – 1,9 млн грн (вул. Михайла Донця, 2А).