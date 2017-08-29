"Теплі" кредити в 2018 році профінансують мінімум на 400 мільйонів

Фінансування державної програми часткової компенсації "теплих" кредитів на термомодернізацію і заходи з підвищення енергоефективності в житловому секторі в 2018 році становитиме щонайменше 400 мільйонів гривень, повідомив на прес-конференції голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності) Сергій Савчук.

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"Ми зараз працюємо з міністерством фінансів, щонайменше 400 мільйонів гривень... Зараз проводяться додаткові консультації з Міністерством фінансів, щоб цей напрямок збільшити", - сказав Савчук.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Кабінет міністрів заклав у держбюджет на 2017 рік 400 мільйонів гривень на реалізацію програми по фінансуванню населенню "теплих" кредитів, тоді як у 2016 році на ці цілі було виділено 900 мільйонів гривень. У другій половині 2017 року на цю програму було додатково направлено ще 400 мільйонів гривень.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання та матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, які отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.

Місцеві органи влади також підключаються до цієї програми та розробляють власні програми з відшкодування населенню частини тіла кредиту або відсотків на реалізацію енергоефективних заходів. Це дозволяє населенню брати участь відразу в декількох програмах енергоефективності.